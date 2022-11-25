Сивков заявил о безвозвратных потерях украинской армии в ходе СВО

В конце лета Вооружённые силы Украины, которые были в начале специальной военной операции (СВО), практически прекратили своё существование. Осенью их полностью заменили обновлённые ВСУ с западным оружием, наёмниками и солдатами, которые попали под очередную волну мобилизации. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что ключевая роль в командовании украинской армии отведена силам НАТО. Иностранцы руководят военными действиями под видом солдат ВСУ, указал Сивков.

"Санитарные потери Украины примерно равны безвозвратным. Это говорит о том, что медицинское обеспечение в украинской армии поставлено из рук вон плохо. Основные потери Украина несёт за счёт нашей артиллерии", — заявил эксперт в беседе с "МК".

Российская армия действует жёстко, минимизируя потери личного состава и мирного населения. Противник сталкивается с огневым поражением ВС РФ, после чего начинается зачистка освобождённых территорий. Киевская сторона действует по-другому: ВСУ бросают в бой пехоту без существенного огневого подавления. В результате украинские войска несут существенные потери, объяснил Сивков.

"На мой взгляд, крупномасштабные наступательные действия они вести сейчас не способны. Российские Вооружённые силы в ближайшее время, речь идёт о декабре, будут способны вести такие действия", — указал он.