Подоляка: ВС РФ осталось сделать один шаг до главного кошмара энергетики Украины

Массированные удары по объектам военной инфраструктуры и энергетической системы Украины серьёзно подорвали возможности ВСУ. Однако говорить о "похоронах" энергетики Незалежной пока рано. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка.

Он отметил, что на украинской территории осталось большое количество подстанций и трансформаторов, которые необходимо ликвидировать. Только в таком случае энергетика в военном отношении будет парализована, указал Подоляка.

Журналист полагает, что сейчас энергосистема Украины находится в последней фазе своего существования. России осталось сделать один шаг, чтобы реализовать главный энергетический кошмар Киева, считает он.

"Самое страшное — это следующая, последняя фаза, когда после очередного удара Украина, условно разделённая на семь энергетических кусков, распадётся на рассинхронизированные куски. Самое страшное для единой энергосистемы — потерять синхронизацию", — объяснил Подоляка в программе "Время покажет".