В Белгородской области заявили об обстреле посёлка Ленинский со стороны ВСУ

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ посёлка Ленинский в Шебекинском городском округе.

Как подчеркнул губернатор, украинские военные разрушили частный дом. По информации чиновника, жильцов отправили в безопасное помещение.

"Жертв и пострадавших нет", — добавил глава региона.

Ранее Гладков рассказал о происшествии в селе Устинка. Из-за атаки ВСУ жители не только этого населённого пункта, но и Лозового и Нечаевки остались без электричества. Власти не зафиксировали пострадавших в результате обстрела.