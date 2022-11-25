Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ посёлка Ленинский в Шебекинском городском округе.
Как подчеркнул губернатор, украинские военные разрушили частный дом. По информации чиновника, жильцов отправили в безопасное помещение.
"Жертв и пострадавших нет", — добавил глава региона.
Ранее Гладков рассказал о происшествии в селе Устинка. Из-за атаки ВСУ жители не только этого населённого пункта, но и Лозового и Нечаевки остались без электричества. Власти не зафиксировали пострадавших в результате обстрела.
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