В Белгородской области сообщили об обстреле села Устинка со стороны ВСУ

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на Устинку. По данным чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.

Вместе с этим губернатор сообщил, что ВСУ повредили частный дом и линии электропередачи. Из-за этого без света остались жители сёл Устинка, Лозовое и Нечаевка, отметил глава региона.

"Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — добавил Гладков.

Ранее он заявлял об обстреле города Шебекино. По информации руководителя области, во время происшествия погибла женщина.