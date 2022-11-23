Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об атаке армии Украины на Устинку. По данным чиновника, в результате обстрела никто не пострадал.
Вместе с этим губернатор сообщил, что ВСУ повредили частный дом и линии электропередачи. Из-за этого без света остались жители сёл Устинка, Лозовое и Нечаевка, отметил глава региона.
"Оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — добавил Гладков.
Ранее он заявлял об обстреле города Шебекино. По информации руководителя области, во время происшествия погибла женщина.
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