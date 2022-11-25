Псковский десант "Ланцетами" уничтожает украинскую технику и боевиков

Ударные дроны 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ армии России на Херсонском фронте уничтожили систему связи Starlink украинских боевиков.

Также разбита гаубица Д-20 и ликвидированы бандеровцы ВСУ.

Хотя первый удар "Ланцетами" пришелся рядом со станцией, она была выведена из строя осколками.

Беспилотники-камикадзе "Ланцет" имеют превосходную управляемость, устойчивость к помехам и видеокамеру высокого разрешения. Это даёт возможность использовать дроны для уничтожения главных целей киевского режима.