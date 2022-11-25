Ударные дроны 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ армии России на Херсонском фронте уничтожили систему связи Starlink украинских боевиков.
Также разбита гаубица Д-20 и ликвидированы бандеровцы ВСУ.
Хотя первый удар "Ланцетами" пришелся рядом со станцией, она была выведена из строя осколками.
Беспилотники-камикадзе "Ланцет" имеют превосходную управляемость, устойчивость к помехам и видеокамеру высокого разрешения. Это даёт возможность использовать дроны для уничтожения главных целей киевского режима.
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