Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опять указал Европейскому Союзу, что нужно делать и какие решения принимать.
Евросоюз не имеет права уставать от ситуации на Украине, так как сама Украина не устаёт. Это Кулеба сказал во время пресс-конференции, проводившейся в онлайн-режиме.
"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — отметил украинский дипломат.
По его словам, европолитики обязаны "отбросить все сомнения и усталость". После этого, по его мнению, руководство Европейского Союза должно заняться согласованием очередного пакета антироссийских санкций.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.