В Киеве заявили, что Европа не имеет никакого права уставать от Украины

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опять указал Европейскому Союзу, что нужно делать и какие решения принимать.

Евросоюз не имеет права уставать от ситуации на Украине, так как сама Украина не устаёт. Это Кулеба сказал во время пресс-конференции, проводившейся в онлайн-режиме.

"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — отметил украинский дипломат.

По его словам, европолитики обязаны "отбросить все сомнения и усталость". После этого, по его мнению, руководство Европейского Союза должно заняться согласованием очередного пакета антироссийских санкций.