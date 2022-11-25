Леонков: ракетные удары по тылу Украины переломили ситуацию на фронте

После серии ракетных ударов по критически важным объектам инфраструктуры Украины серьёзно пошатнулась вся система логистики, что привело к затруднению движения украинской армии на фронте. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "МК".

Противник всё равно продолжает концентрировать военную технику и вооружение. Однако делает это сейчас с меньшей скоростью, заметил аналитик.

Он добавил, что практически остановился железнодорожный транспорт, который как раз отвечал за основные быстрые переброски вооружения и техники от западной границы Украины.

Собеседник издания считает, что продолжаться удары по энергоструктуре будут до тех пор, пока Киев не исчерпает все силы для её восстановления.

"Пока ему ещё удаётся поддерживать систему в предаварийном состоянии с помощью запчастей, которые привозят из-за рубежа. Но каждая новая серия ударов эти возможности обнуляет", — заключил Леонков.