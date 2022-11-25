Литовкин: западное оружие на Украине нужно уничтожать всеми способами

У России есть качественные системы воздушной обороны, которые уничтожают не только все виды авиации, но и крупные ракеты вроде HIMARS. Однако определённые сложности всё же есть. Такое мнение высказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он отметил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня", что Украина использует западное оружие для обстрела российских территорий.

Обнаружить пуски тех или иных ракет можно не всегда, особенно если снаряды небольшие, пояснил аналитик.

К тому же, нельзя разместить ПВО на каждом километре, под охраной только самые значимые территории — крупные города и стратегические объекты.

Находить и уничтожать технику противника необходимо заранее — на железнодорожных путях и в местах скопления, и наносить по ней удары всеми видами вооружения, заключил обозреватель.