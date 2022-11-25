Президент России Владимир Путин заявил, что частичная мобилизация завершена, и набора больше не будет.
В пятницу, 25 ноября лидер страны встретился с матерями участников спецоперации. Одна из них рассказал президенту, что у неё четыре сына, двое из которых уже участвуют в СВО. Кроме того, её муж тоже отправился добровольцем в ряды российский армии.
"Сейчас младшему 17, и я с ужасом думаю, исполнится 18 лет и этот пойдет", — сказала она.
"Не надо, не надо, хватит нам", — ответил Путин.
По его словам, одному из сыновей тоже надо бы вернуться.
"Они уже повоевали, дай Бог, конечно", — отметил глава государства.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространяемые в Сети слухи о том, что Путин готовит послание о "мобилизации страны".
Напомним, что в рамках частичной мобилизации на военную службу были призваны 300 тысяч резервистов.
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