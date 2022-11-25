Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции на Украине. Народная милиция Донецкой Народной Республики проинформировала об очередном успехе российских войск.
Сообщается, что пятая бригада НМ ДНР уничтожила пикап с военнослужащими Вооружённых сил Украины на Марьинском направлении. В арсенале бойцов РФ имелись беспилотные летательные аппараты, которые позволили выявить вражеские цели и нанести по ним высокоточный удар.
Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что Британия и США по-разному видят тактику ВСУ зимой в спецоперации на Украине.
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Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.