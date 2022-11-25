Войска ВС РФ ведут подготовку к освобождению Угледара от ВСУ на юге Донбасса

Армия России продолжает активные боевые действия. Портал "Военное обозрение" проинформировал о ходе спецоперации и успехах войск ВС РФ.

Наша армия провела успешное наступление на Новосёловское, находящееся между Купянском и Сватово. Военные выбивают ВСУ с позиций. Освобождение населённого пункта ослабляет давление украинских войск на Сватово.

В районе Спорного ВСУ используют лесопосадки и руины для маскировки техники. На этом участке сохраняется напряжённая обстановка. ВС РФ бьют по скоплениям противника.

В районе Краматорска и Славянска армия Украины концентрируется для последующего распределения на фронт. По ней ВС РФ наносят удары тяжёлыми средствами поражения, в частности, РСЗО "Торнадо". Армия РФ наносит дистанционные удары по местам дислокации вражеских сил. На данном участке ликвидировано до 300 наёмников.

На южном фланге Донбасса после взятия под контроль Павловки российские войска ведут подготовку ко взятию Угледара — центра обороны ВСУ в районе. Наша армия уничтожает опорные и командные пункты противника методичным дистанционным огнём. Возле Пологова было ликвидировано до 40 диверсантов ВСУ.