NYT: у Пентагона проблемы — треть гаубиц НАТО на Украине сломано или повреждено

Переданная украинской армии натовская артиллерия насколько быстро выходит из строя, что это уже стало проблемой для Пентагона.

К отсутствию успехов ВСУ на поле боя у Киева добавилась ещё одна проблема — западные гаубицы на передовой постоянно изнашиваются или повреждаются в результате контрбатарейной борьбы. Отсутствие необходимой ремонтной базы вынуждает возить орудия для восстановления в Польшу.

"Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, постоянно выведены из строя", — пишет американское издание New York Times ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве США.

Сломанной артиллерии настолько много, что её ремонт стал приоритетным для европейского командования Пентагона.