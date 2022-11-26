Переданная украинской армии натовская артиллерия насколько быстро выходит из строя, что это уже стало проблемой для Пентагона.
К отсутствию успехов ВСУ на поле боя у Киева добавилась ещё одна проблема — западные гаубицы на передовой постоянно изнашиваются или повреждаются в результате контрбатарейной борьбы. Отсутствие необходимой ремонтной базы вынуждает возить орудия для восстановления в Польшу.
"Треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Киеву, постоянно выведены из строя", — пишет американское издание New York Times ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве США.
Сломанной артиллерии настолько много, что её ремонт стал приоритетным для европейского командования Пентагона.
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