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WarGonzo: украинский гарнизон Артёмовска берут в "клещи"

Силовые структуры

Подразделения российских войск продолжают атаковать Озаряновку и Андреевку, что в случае успеха приведёт к окружению ВСУ в Артёмовске, сообщил российский военкор Семён Пегов.

"Клещи" под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ред.), украинский гарнизон может попасть в кольцо", — написал репортёр в собственном Telegram-канале WarGonzo.

По его словам, в скором времени союзники перережут железнодорожную ветку в этом районе, оставив украинских боевиков без снабжения.

Националисты пытались контратаковать, добавил журналист, но потерпели поражение.

Ранее испанские аналитики предупредили Киев, что после наступления холодов Украину ждёт "трагическая ситуация".

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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