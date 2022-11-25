Подразделения российских войск продолжают атаковать Озаряновку и Андреевку, что в случае успеха приведёт к окружению ВСУ в Артёмовске, сообщил российский военкор Семён Пегов.
"Клещи" под Бахмутом (Артёмовском. — Прим. ред.), украинский гарнизон может попасть в кольцо", — написал репортёр в собственном Telegram-канале WarGonzo.
По его словам, в скором времени союзники перережут железнодорожную ветку в этом районе, оставив украинских боевиков без снабжения.
Националисты пытались контратаковать, добавил журналист, но потерпели поражение.
Ранее испанские аналитики предупредили Киев, что после наступления холодов Украину ждёт "трагическая ситуация".
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В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к Зеленскому и Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты ВСУ.