Под Артёмовском ВС РФ ликвидирован нацист ВСУ Дмитро Сидорко с позывным "Сансет"

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции. Издание "Русская Весна" проинформировало об уничтожении идейного украинского нациста российскими бойцами.

Военный был ликвидирован в ходе боёв на Артёмовском направлении. Им стал Дмитро Сидорко (с позывным "Сансет"). Его сослуживцы отмечают, что боец был неонацистом ещё со школы и с первых дней спецоперации пошёл в ряды украинских карателей добровольцем.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области уничтожен командир 105-го батальона из Закарпатья, полковник Вооружённых сил Украины Мыкола Красивов.