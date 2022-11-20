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В Херсонской области ВС РФ ликвидировали полковника ВСУ Миколу Красивова

Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают проведение специальной военной операции, уничтожая живую силу и технику противника. Херсонское направление остаётся одной из самых горячих точек боевых действий.

Сегодня, 20 ноября, стало известно, что в Херсонской области ликвидирован командир 105-го батальона из Закарпатья полковник Вооружённых сил Украины Микола Красивов. Сообщение об этом появилось в украинском Telegram-канале "Суспільне Ужгород".

Ранее также сообщалось, что в Житомире в результате обстрелов погиб бригадный генерал Вооружённых сил Украины Артём Котенко.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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