В Херсонской области ВС РФ ликвидировали полковника ВСУ Миколу Красивова

Вооружённые силы России продолжают проведение специальной военной операции, уничтожая живую силу и технику противника. Херсонское направление остаётся одной из самых горячих точек боевых действий.

Сегодня, 20 ноября, стало известно, что в Херсонской области ликвидирован командир 105-го батальона из Закарпатья полковник Вооружённых сил Украины Микола Красивов. Сообщение об этом появилось в украинском Telegram-канале "Суспільне Ужгород".

Ранее также сообщалось, что в Житомире в результате обстрелов погиб бригадный генерал Вооружённых сил Украины Артём Котенко.