Ветеран боевых действий в Чечне: СВО избавит от вредных привычек мобилизованных

Ветеран боевых действия в Чечне с позывным "Бардак" рассказал военным корреспондентам WarGonzo, как чувствуют себя прибывшие на Украину мобилизованные. Резервисты совместно с добровольцами проходят боевое слаживание.

"Кто-то со своими вредными привычками прощается. Все рады, что избавились от них, почувствовать и узнать, на что они вообще способны. Часть военнослужащих довольны, что их дети ценят дома, поняли, что папа, оказывается, не только сидит дома, но и защищает нас, с поднятым духом ходят в школы", — говорит "Бардак".

Люди поняли, что они нужны. Несмотря на то, что мобилизованные раньше были обычными гражданскими и занимали самые различные должности, физическая подготовка также у всех мужчин разная, сейчас личный состав весь на "10 баллов", констатирует ветеран боевых действий.