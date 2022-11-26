Болтенков: зимой подразделения ВСУ станут легкой мишенью для ВС РФ

Военный эксперт Дмитрий Болтенков убеждён, что с приходом зимнего периода украинские боевики станут мишенью для российских военнослужащих, потому как легко можно засечь их передвижения, ведь "зелёнки" уже не будет.

"Технику и бойцов гораздо сложнее маскировать на передовой. Уходит "зеленка", на снегу и грязи прекрасно видны следы гусениц и колес", — приводят его слова "Известия".

По словам эксперта, в Донбассе есть проблема, которая заключается в том, что благоприятный период для продвижения военной техники не долог.

Ранее военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что армия России может оставить украинских боевиков без оружия и боеприпасов. Киев уже столкнулся с проблемой восстановления боевой техники из-за ударов ракетами ВС РФ.