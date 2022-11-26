Киевская ПВО, предоставленная Западом, не способна прикрыть стратегически важные объекты на территории страны. Имеющиеся ЗРК, скорее всего, в основном сосредоточены в районе столицы Украины. Другие населённые пункты вынуждены защищаться самостоятельно. Появилась информация о том, что военные ВСУ взяли на себя функции противоракетной обороны, пишет "Военное обозрение".
"Одну из российских ракет С-300 во время вчерашнего массового обстрела Украины сбили два стрелка теробороны ЗСУ. 23 ноября стрелки-зенитчики роты огневой поддержки 185-го отдельного батальона 122 бригады теробороны ЗСУ в Одесской области заметили в небе российскую ракету и открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта ДШК", — сообщают представители Оперативного командования "Юг" ВСУ в официальном паблике.
В качестве доказательства опубликовано фото со снимками корпуса ракеты, на которой имеются следы пулемётных пуль.
Очевидно, что данная информация о сбитой ЗРК над Одесской областью носит пропагандистский характер. Данные комплексы имеются на вооружении ВСУ. Украинцы могли взять корпус от ракеты и расстрелять его из ДШК в наземном положении.
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