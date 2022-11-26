МО РФ: Пентагон испытывает на Украине токсичные вещества на военных

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что штаб-квартира Министерства обороны США испытывает на украинских боевиках возбудителей инфекционных заболеваний.

"Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных" — сказал он в ходе брифинга.

Ранее комиссия Lancet Oncology предупредила об угрозе онкологической эпидемии в Европе, как последствие после коронавирусной инфекции.