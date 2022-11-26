Командование ВСУ надеется, что плохая погода затруднит наступление войск ВС РФ

Военное руководство Украины надеется, плохие погодные условия помешают наступлению российских войск на некоторых участках фронта, где армия РФ достигала успехов.

"Несомненно, если будут сильные дожди, туман и слякоть, это очень сильно притормозит атакующие действия, соответственно, это приостановит атаки россиян," — цитирует слова объединённого командования "Восток" издание "Военное обозрение".

Украина надеется, что погода повлияет на движение войск ВС РФ на Авдеевском и Артёмовском направлениях.

Размыв грунта негативно скажется на колёсной технике: бронетранспортёрах и автомобилях. Это затруднит подвоз расходной матчасти, например, боеприпасов. Бездорожье помешает движению и гусеничных машин, включая танки и боевые машины пехоты.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ Сидорко по кличке Sunset под Артёмовском.