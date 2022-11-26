Военное руководство Украины надеется, плохие погодные условия помешают наступлению российских войск на некоторых участках фронта, где армия РФ достигала успехов.
"Несомненно, если будут сильные дожди, туман и слякоть, это очень сильно притормозит атакующие действия, соответственно, это приостановит атаки россиян," — цитирует слова объединённого командования "Восток" издание "Военное обозрение".
Украина надеется, что погода повлияет на движение войск ВС РФ на Авдеевском и Артёмовском направлениях.
Размыв грунта негативно скажется на колёсной технике: бронетранспортёрах и автомобилях. Это затруднит подвоз расходной матчасти, например, боеприпасов. Бездорожье помешает движению и гусеничных машин, включая танки и боевые машины пехоты.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ ликвидировали боевика ВСУ Сидорко по кличке Sunset под Артёмовском.
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