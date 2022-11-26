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Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о крупных потерях ВСУ от беспилотников ВС РФ

Силовые структуры

Заместитель командующего второго армейского корпуса НМ ЛНР Апты Алаудинов рассказал о российских дронах-камикадзе, каждый день успешно уничтожающими живую силу и технику Вооружённых сил Украины.

"У нас сейчас задействуется огромное количество барражирующих боеприпасов и беспилотников", — цитирует Алаудинова ТАСС.

В связи с этим украинская армия несёт крупные потери в живой силе и технике. Он отметил, что, как только ВСУ производят залп из американских РСЗО HIMARS, ВС РФ сразу же "начинают охоту" за транспортом, на котором установлена система.

"Вот эти РСЗО HIMARS ежедневно выбиваются из строя как на луганском, так и на донецком направлениях", — сказал Апты Алаудинов.

Он подчеркнул, что беспилотники ВС РФ каждый день поражают артиллерийские системы М777 США и другие РСЗО противника. 

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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