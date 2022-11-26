Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В ЛНР танкисты ВС РФ выжили в подбитом танке во время СВО и продолжили службу
Baijiahao: умный манёвр России спас её богатства от США
Зеленский руками спецслужб оскверняет и уничтожает православие на Украине
Комиссар ООН Тюрк: Запад впервые не подверг цензуре военные преступления ВСУ
Defence24: тандем вертолётов Ми-28Н и Ка-52 ВС РФ доказал эффективность в СВО
Кулеба: Украина получает тайные поставки оружия от стран, которые это отрицают
Глава МИД Индии: Западу не по нраву наше мнение по Украине? Пусть живут с этим
NYT: у 20 стран НАТО не осталось вооружений для поставок ВСУ на Украину
ВС Украины у Артёмовска ведут бои в окопах, как в Первую мировую войну

Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Силовые структуры

Многие государства НАТО исчерпали запасы вооружений, поэтому Запад подталкивает Украину к масштабному сражению с ВС РФ. Издание "Военное обозрение" предоставило анализ текущей ситуации на фронтах.

Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Командование ВСУ продолжает делать попытки наступления в условиях размыва грунта. Противнику приходится использовать автомобильные трассы, на которых ВС РФ уничтожают штурмовые группы Украины. При атаке ВСУ возле Сватово была ликвидирована одна из колонн врага.

Запад всячески требует от Украины продолжать наступления и не останавливаться на достигнутых рубежах, торопят Киев дать генеральное сражение армии России. Текущие боевые действия ВСУ расцениваются как "прощупывание" обороны войск РФ перед началом масштабных боёв. На данный момент ресурсы ВСУ достаточны для перехода в крупную атаку.

Запад требует результат в виде поражённого противника. При этом командование ВС РФ не имеет пространства для манёвра: дальнейший отход войск приведёт к боям в глубине приграничных регионов России. Генерального сражения следует ожидать после того, как зима заморозит почву, считают аналитики издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА

Алексей Данилов заявил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы.

Данилов: в Крыму убиты инструкторы из Ирана, обучавшие ВС РФ пилотированию БПЛА
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Риттер: Америка "взяла бы" Украину за неделю. Проблема в том, что РФ — не США
Муж телеведущей Ольги Скабеевой Евгений Попов собрал вещи и уехал из Москвы
Песков: президент Путин не готовит послание с объявлением о "мобилизации страны"
Чёрная пятница от российских ВКС на Украине Ольга Лебедева Знак зодиака 26 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы Сергей Лебедев
Под Артёмовском ВС РФ ликвидировали украинского боевика Сидорко по кличке Sunset
Отличная новость из Киева: Зеленский требует возврата Крыма
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Елена Зеленская: 90% украинцев готовы жить без света и тепла три года ради ЕС
Последние материалы
В ЛНР танкисты ВС РФ выжили в подбитом танке во время СВО и продолжили службу
Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ
Baijiahao: умный манёвр России спас её богатства от США
Зеленский руками спецслужб оскверняет и уничтожает православие на Украине
Комиссар ООН Тюрк: Запад впервые не подверг цензуре военные преступления ВСУ
Defence24: тандем вертолётов Ми-28Н и Ка-52 ВС РФ доказал эффективность в СВО
Кулеба: Украина получает тайные поставки оружия от стран, которые это отрицают
Глава МИД Индии: Западу не по нраву наше мнение по Украине? Пусть живут с этим
NYT: у 20 стран НАТО не осталось вооружений для поставок ВСУ на Украину
ВС Украины у Артёмовска ведут бои в окопах, как в Первую мировую войну
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников