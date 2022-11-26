Страны НАТО требуют от ВСУ начать генеральное сражение с войсками ВС РФ

Многие государства НАТО исчерпали запасы вооружений, поэтому Запад подталкивает Украину к масштабному сражению с ВС РФ. Издание "Военное обозрение" предоставило анализ текущей ситуации на фронтах.

Командование ВСУ продолжает делать попытки наступления в условиях размыва грунта. Противнику приходится использовать автомобильные трассы, на которых ВС РФ уничтожают штурмовые группы Украины. При атаке ВСУ возле Сватово была ликвидирована одна из колонн врага.

Запад всячески требует от Украины продолжать наступления и не останавливаться на достигнутых рубежах, торопят Киев дать генеральное сражение армии России. Текущие боевые действия ВСУ расцениваются как "прощупывание" обороны войск РФ перед началом масштабных боёв. На данный момент ресурсы ВСУ достаточны для перехода в крупную атаку.

Запад требует результат в виде поражённого противника. При этом командование ВС РФ не имеет пространства для манёвра: дальнейший отход войск приведёт к боям в глубине приграничных регионов России. Генерального сражения следует ожидать после того, как зима заморозит почву, считают аналитики издания.