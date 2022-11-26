20 из 30 стран НАТО, оказывающих военную помощь Украине, исчерпали свои запасы вооружений. Об этом информирует газета The New York Times, ссылаясь на представителя североатлантического альянса.
Некоторые некрупные государства-члены не в силах больше оказывать поставки оружия Киеву. Оставшиеся десять государств ещё могут поддерживать Украину. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.
Ранее отмечалось, что страны НАТО продолжают поставлять оружие Киеву, но при этом стараются не допускать сокращения своих запасов до критического уровня, угрожающего собственной безопасности.
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