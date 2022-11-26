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NYT: 20 стран НАТО исчерпали запасы вооружений для поставок ВСУ на Украину

Силовые структуры

20 из 30 стран НАТО, оказывающих военную помощь Украине, исчерпали свои запасы вооружений. Об этом информирует газета The New York Times, ссылаясь на представителя североатлантического альянса.

Некоторые некрупные государства-члены не в силах больше оказывать поставки оружия Киеву. Оставшиеся десять государств ещё могут поддерживать Украину. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Ранее отмечалось, что страны НАТО продолжают поставлять оружие Киеву, но при этом стараются не допускать сокращения своих запасов до критического уровня, угрожающего собственной безопасности.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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