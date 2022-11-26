Украина не сможет выйти победителем в специальной военной операции даже с помощью НАТО. Об этом заявил журналист иранского издания Kayhan, военный теоретик Сейид Мохаммад-Амин Абади.
Он полагает, что на протяжении девяти месяцев от начала СВО Владимир Зеленский не смог достичь заявленных целей. В частности, речь идёт о возвращении Крыма.
Соединённые Штаты оказывали давление на Киев, чтобы заставить киевского лидера пойти на мирные переговоры и отказаться от завышенных требований. В этой ситуации Запад понимает, что Россия не уступит, а конфликт нужно завершать.
"Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга", — сказал автор.
Он напомнил, что НАТО заявляло не один раз о нежелании войны с РФ.
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