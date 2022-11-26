Арахамия заявил, что Украину ждут новые ракетные удары ВС РФ на следующей неделе

Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступил в ходе телемарафона с заявлением о предстоящих ударах по Украине.

"Есть информация о том, что на следующей неделе могут быть новые ракетные удары и новые блэкауты", — сообщил чиновник.

Он призвал жителей страны сделать запасы продуктов на длительное время.

С 10 октября российская армия наносит удары по энергосистеме Незалежной. 23 ноября удар был самым массированным. Представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов информировал ранее, что у ВС РФ есть примерно неделя на то, чтобы собрать нужное количество ракет для очередной атаки.