Представитель ГУР Юсов прогнозирует следующий удар ВС РФ по Украине через неделю

Представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов прогнозирует следующий массированный удар по инфраструктуре Украины примерно через неделю. За это время, с его слов, Россия сможет собрать нужное количество ракет.

"Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных атак по Украине — Прим. ред.) — это примерно "неделя +". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", — цитирует Юсова "Страна.ua".

Как сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, последний массированный удар Россия нанесла по энергосистеме Украины вчера, 23 ноября. ВС РФ выпустили 67 крылатых ракет.