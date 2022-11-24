Представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов прогнозирует следующий массированный удар по инфраструктуре Украины примерно через неделю. За это время, с его слов, Россия сможет собрать нужное количество ракет.
"Мы понимаем, что периодичность (массированных ракетных атак по Украине — Прим. ред.) — это примерно "неделя +". Это тот период, который нужен, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", — цитирует Юсова "Страна.ua".
Как сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, последний массированный удар Россия нанесла по энергосистеме Украины вчера, 23 ноября. ВС РФ выпустили 67 крылатых ракет.
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Во время сегодняшних ракетных ударов по Украине был поражён жилой дом в Киеве. Судя по обломкам, в него попала натовская ракета.