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Newsweek: при исходе запасов боеприпасов ВС РФ смогут продолжить СВО на Украине

Силовые структуры

В прошлую среду министр обороны США Ллойд Остин заявил, что армия России с начала спецоперации испытывает сложности с логистикой, а сейчас имеет нехватку артиллерии и боеприпасов. Эксперт Newsweek опровергли данные посылы.

Newsweek: при исходе запасов боеприпасов ВС РФ смогут продолжить СВО на Украине

"Такого рода заявления не раз делались и раньше, начиная примерно с апреля, — и, тем не менее, становится всё более очевидным, что реалистичной оценки того, сколько ракет и снарядов осталось у России, на Западе нет", — сказала Newsweek Марина Мирон из отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона.

Она напомнила о сообщениях украинской прессы об исчерпании РФ ракетных запасов. Хотя неясно, сколько орудий осталось у России, ей всё же придётся пополнять резервы. Поэтому разумным вариантом действий будет приобретение более дешёвых боеприпасов за пределами страны, заключила Мирон.

Она считает, что продолжительность конфликта будет зависеть от того, насколько Кремль достигнет своих военных целей. В частности, удары по инфраструктуре Украины уменьшатся, когда Россия посчитает, что энергосистема и логистика противника разрушены критично.

Мирон отметила, что даже при исходе запасов России она способна обеспечить их пополнение.

"Неверно измерять способность продолжения Россией боевых действий на Украине на основе существующих запасов боеприпасов, тем более — предположений о них. Что более важно, так это политическая воля России и внутренняя динамика настроений в стране. Именно это будет определяющими факторами боеспособности России", — сделала итоговый вывод Мирон.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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