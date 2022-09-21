Резкий рост численности украинских войск привёл к отводу сил РФ из Харьковской области в ходе наступления ВСУ. За летние месяцы противнику удалось собрать силы и технику, поставленную НАТО, и обучить военных для формирования "наступательного кулака", пишет "Военное обозрение".
Эти силы были брошены Киевом на атаку в Харьковской области. Во избежание крупных потерь личного состава из-за сильного перевеса в численности армии противника, командование РФ приняло решение об отводе войск из региона. Угроза "котла" была снята, однако главная проблема — нехватка личного состава в зоне проведения спецоперации — осталась открытой.
По версии издания, при скромной численности войск сдержать противника на линии фронта длиной в тысячу километров удалось благодаря высокой плотности артиллерийского огня. Такая же ситуация сложилась и на Николаево-Криворожском направлении.
Частичная мобилизация, объявленная в стране, призвана решить данную проблему, заключают обозреватели "ВО".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.