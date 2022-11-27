Населённый пункт Сватово в ЛНР подвергается непрекращающимся обстрелам со стороны ВСУ. Украинские военные наносят удары посредством разных типов артиллерии.
Такой информацией поделился сотрудник МВД ЛНР с позывным "Капа".
"Бывает прилетает миномет, бывает САУ работает, бывает бесшумное что-то прилетает.
Были три-четыре прилёта, видели дым, приехали на помощь. Один (из жителей) получил легкое ранение в области бедра, оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.
26 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) проинформировали об очередном обстреле Сватово со стороны ВСУ, отметив, что по населённому пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
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