В Сватово зафиксированы новые прилёты со стороны ВСУ

Населённый пункт Сватово в ЛНР подвергается непрекращающимся обстрелам со стороны ВСУ. Украинские военные наносят удары посредством разных типов артиллерии.

Такой информацией поделился сотрудник МВД ЛНР с позывным "Капа".

"Бывает прилетает миномет, бывает САУ работает, бывает бесшумное что-то прилетает. Были три-четыре прилёта, видели дым, приехали на помощь. Один (из жителей) получил легкое ранение в области бедра, оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу", — рассказал военный в разговоре с РИА Новости.

26 ноября в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) проинформировали об очередном обстреле Сватово со стороны ВСУ, отметив, что по населённому пункту было выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.