Националисты киевского режима полностью выбиты из населённых пунктов Курдюмовка и Озаряновка, что южнее Артёмовска.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Подразделения российской армии заняли стратегически важный плацдарм в районе Майорска и канала Северского Донца.
Также сообщается, что в северной части Артёмовска идёт продвижение и начат штурм посёлка Подгороднее.
"Взятие Озаряновки и Кудрюмовки открывает ВС РФ дорогу в тыл Артёмовской и Дзержинской группировкам ВСУ", — сообщает ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ готовят большое наступление на Сватово.
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