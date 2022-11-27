Боевики ВСУ полностью выбиты из Курдюмовки и Озаряновки южнее Артёмовска

Националисты киевского режима полностью выбиты из населённых пунктов Курдюмовка и Озаряновка, что южнее Артёмовска.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Подразделения российской армии заняли стратегически важный плацдарм в районе Майорска и канала Северского Донца.

Также сообщается, что в северной части Артёмовска идёт продвижение и начат штурм посёлка Подгороднее.

"Взятие Озаряновки и Кудрюмовки открывает ВС РФ дорогу в тыл Артёмовской и Дзержинской группировкам ВСУ", — сообщает ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ готовят большое наступление на Сватово.