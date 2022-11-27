Темпы выпуска вооружений в Европе сравнили с временами холодной войны

Конфликт на Украине сыграл на руку военно-промышленному комплексу стран, где значительно выросло производство вооружений и боеприпасов по сравнению с предыдущим годом. Издание "Военное обозрение", ссылаясь на западные ресурсы, сообщает, что темпы выпуска оружий сопоставимы со скоростью их производства во времена холодной войны.

Основную помощь Украина получает от США, Британии, Польши, Чехии. Последние две страны развивают военное производство и заключают новые контракты на поставку вооружений Киеву.

Спецоперация позволила государствам Восточной Европы избавиться от остатков старой военной техники и утилизировать её в ходе боёв на Украине. Сейчас страны наращивают выпуск современных орудий, заодно передавая их ВСУ.