Ходаковский о средствах артразведки на СВО: Нафига нам эти навороты в зоопарке?

Александр Ходаковский рассказал о новых средств вооружения, поступающих на СВО, и объяснил, что при отсутствии интернета пользоваться ими затруднительно.

Командир батальона "Восток" рассказал, что ВС РФ пополняется устройствами артразведки производства концерна "Калашников", который представляет собой аналог украинской "Крапивы". Это устройство, по его словам, помогает быстро передавать информацию на все командные уровни.

Бывший командир донецкой "Альфы" отмечает, что армия РФ столкнулась с трудностями при эксплуатации новых технических средств. Он отметил, что интернет "нечастый гость" в полях.

"Орбиты наших спутников находятся намного севернее, и с земли зачастую невозможно навестись, например, на "Ямал", потому что угол возвышения болтается где-то в районе пятнадцати градусов, и любой куст становится помехой", — объяснил военачальник.

Ходаковский пожаловался, что иногда интернет прерывается в самый неподходящий момент, так как оператор требует пополнить счёт.

"В Украине есть Старлинк — компактный и надёжный, работающий в любых условиях", — написал комбат в своём микроблоге.

Военачальник отметил, что ВС РФ нуждается в комплексном переоснащении армии, а не во внедрении в неё отдельных элементов.

"Иначе получается, как в анекдоте про верблюжонка, который выспрашивал у мамы, для чего верблюдам такие горбы и широкие мягкие лапы. А на ответ, что всё это нужно, чтобы выживать в пустыне, верблюжонок удивился: а нафига нам эти навороты в зоопарке?" — объяснил Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о проблеме военного командования на СВО.