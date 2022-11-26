Ходаковский о СВО: Генералы долго перестраиваются, а мобилизованные трусят

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о проблеме военного командования на СВО. Он отметил, что параллельная вертикаль власти — опасное явление.

Ходаковский рассказал, что он выбирал командиров ополченческих подразделений из неформальных лидеров, часто не обладающих специальным образованием. Важным критерием для выбора при этом служило наличие авторитета среди сослуживцев.

"Военная опытность и необходимые знания приходили потом", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Он объяснил, что в армейской среде воспринимают сержантов как "незначительных пешек", тогда как в армии США они "цари и боги" для солдата.

"У нас так много проблем на местах не только потому, что генералы долго перестраиваются или мобилизованные трусят, но и из-за слабой роли низшего и среднего командного звена. Сержант у нас — это боец с лычками", — объяснил Ходаковский.

Военачальник призвал изменить систему армейского мышления, в которой младшее командование воспринимается как "птицы невысокого полёта".

Ранее Александр Ходаковский заявил, что ракетные удары по Украине выглядят сейчас как результат неудач "в прямом столкновении".