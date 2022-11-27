Националистическая армия киевского режима превращает город Артёмовск в аналог Мариуполя.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отмечает, что российская армия взяла город в оперативное окружение, а военное поражение ВСУ здесь — это дело времени.
"Сопротивление украинских боевиков обязательно будет сломлено, но в агонии они уничтожают всё, до чего дотянутся", — подытожил ведущий Первого канала.
Ранее сообщалось, что украинские националисты несут жуткие потери под Артёмовском.
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