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Неонацисты ВСУ превращают Артёмовск в аналог Мариуполя

Силовые структуры

Националистическая армия киевского режима превращает город Артёмовск в аналог Мариуполя.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отмечает, что российская армия взяла город в оперативное окружение, а военное поражение ВСУ здесь — это дело времени.

"Сопротивление украинских боевиков обязательно будет сломлено, но в агонии они уничтожают всё, до чего дотянутся", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что украинские националисты несут жуткие потери под Артёмовском.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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