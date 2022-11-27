Украинские боевики несут колоссальные потери под Артёмовском

Националисты киевского режима несут колоссальные потери под Артёмовском.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

По информации только одного фронтового госпиталя ВСУ в районе Артёмовска, количество раненых за последние два дня составило 500 военнослужащих ВСУ. Также за последние сутки уничтожены три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки раненых неонацистов.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ полностью выбиты из Курдюмовки и Озаряновки южнее Артёмовска, а сам город взят в клещи.