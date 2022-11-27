НМ ЛНР информирует о смертельных боях у Спорного — район завален трупами ВСУ

Бои в районе Спорного не утихают. Военнослужащие 4-й бригады 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР делают всё, чтобы вытеснить противника.

Бойцы признаются, что ситуация сложная, но контролируемая. У украинских боевиков на данном участке нет ни единого шанса на успех.

Проведя разведку с воздуха при помощи беспилотников, было обнаружено порядка 100 мёртвых тел солдат ВСУ, которые никто не забирает, сообщает военный.

"Думаю, они (ВСУ — Прим. ред.) уже морально и физически настолько устали, что готовы уже сами покинуть эти рубежи, потому что понимают бессмысленность того, что там происходит. Командование, скорее всего, тоже потеряло ориентацию и управление своими подразделениями", — рассказал военнослужащий с позывным "Шумер".

Боец рассказал, что НМ ЛНР успешно отбила две атаки противника у Спорного, которые пытались пробить "брешь" в нашей обороне.

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