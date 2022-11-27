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Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении

Силовые структуры

Генштаб ВСУ представил "свежую" сводку новостей о ходе спецоперации. Он информирует, что армия России перешла в наступление на Купянском направлении, а также предпринимает попытки атак на других участках.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ перешли в наступление на Купянском направлении

Командование Киева признало, что войска ВС РФ не находятся в глухой обороне на Купянском направлении, а перешли в наступление. Украинской армии приходится обороняться.

На Лиманском направлении ВСУ пытаются прорвать оборону РФ и атаковать её позиции. ВС РФ наносят встречные и предупреждающие удары по порядкам ВСУ. В районах населённых пунктов Стельмаховка и Белогоровка, Марьинка, Верхнекаменское и Спорное попытка атаки российских войск была прервана противником.

Армия России продолжает наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В Артёмовске ВСУ находятся в критическом положении, неся крупные потери. Часть подразделений отказывается держать позиции в городе.

Войска ВС РФ перегруппировывают подразделения на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях для последующего перехода из обороны к наступлению.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Запорожье.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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