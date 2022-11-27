Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе в Артёмовске. Об этом сообщают украинские источники.
Так, по данным всего одного фронтового госпиталя, за последние два дня только раненых поступило более 500 бойцов. Это подтверждает и общественный деятель, депутат Елена Галушко.
Напомним, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Также поступила непроверенная пока информация, что вчера Артёмовск взяли в клещи, а боевикам выдвинули ультиматум, поставив их перед выбором: или покинуть город или погибнуть. Об этом рассказал сегодня утром военный журналист Андрей Руденко.
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