На Украине назвали число потерь ВСУ в Артёмовске: более 500 раненых за два дня

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в живой силе в Артёмовске. Об этом сообщают украинские источники.

Так, по данным всего одного фронтового госпиталя, за последние два дня только раненых поступило более 500 бойцов. Это подтверждает и общественный деятель, депутат Елена Галушко.

Напомним, в районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Также поступила непроверенная пока информация, что вчера Артёмовск взяли в клещи, а боевикам выдвинули ультиматум, поставив их перед выбором: или покинуть город или погибнуть. Об этом рассказал сегодня утром военный журналист Андрей Руденко.