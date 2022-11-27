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Военкор Руденко: Артёмовск взяли в клещи и выдвинули ВСУ ультиматум

Силовые структуры

В субботу вечером начали приходить сообщения, что город Артёмовск взят в клещи российскими войсками, а боевикам украинской армии, его обороняющим, выдвинули ультиматум: или они покидают этот населённый пункт или погибают. Об этом рассказал военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на источник.

Репортёр заметил, что информация пока не проверенная, но выразил надежду, что это правда. Несколько дней назад о таких планах никто не говорил, добавил он.

По его словам, также идут штурмовые действия на Донецком направлении сразу по нескольким населённым пунктам, в том числе Водяному и Первомайскому. Подразделения ВС РФ идут вперёд, хотя и очень тяжело, но отбрасывают украинских боевиков метр за метром, рассказал военкор.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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