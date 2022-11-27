В Саратове на улице Большой Садовой в паб не пустили добровольца СВО, который пришёл в заведение в военной форме.
Солдат был трезвым и планировал посидеть в баре перед отправкой в зону спецоперации. Однако владельцы отказали ему в визите, заявив, что "такие тут правила", пишет местный портал "Регион 64".
"Потому что вы в форме. Потому что вы военнослужащий России", — утверждает вышедший из бара некий гражданин с бородой.
Сразу после обнародования видео были найдены фотографии этого сотрудника, где он позирует в камуфляже цветов ВСУ или армии США.
Очевидцы также сообщают, что работа паба временно остановлена, допрашивают сотрудников. Сведений о возбуждении уголовного или административного дела нет.
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