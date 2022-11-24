Клинцевич: российская армия планирует наступление на Киев

Российская армия планирует наступление на Киев.

Об этом сообщил военный аналитик Андрей Клинцевич.

"Возведение оборонительных рубежей вокруг Киева — это показатель реальной оценки военно-политического украинского руководства текущей ситуации на фронте, обескровленности ВСУ, отсутствия сил и средств для ведения серьёзных наступательных операций, а также усиления российской армии с прибытием нового личного состава и техники", — заявил эксперт.

Он отметил, что создаваемая группировка объединённой армии на севере относительно Украины вызывает у Киева неподдельный страх. Националисты выстраивают систему обороны на базе тербатов, что весьма мало в случае захода группировки в Киев со стороны Белоруссии, подчеркнул Клинцевич.

По его словам, в планах российских войск — наступление на Киев.