Опубликованы кадры последствий тяжёлых боев ВС РФ и ВСУ на Авдеевском фронте

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают специальную военную операцию на Украине. Российские войска уничтожают противника на Авдеевском фронте у Донецка.

Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что на на данном направлении идут ожесточённые бои. На месте боевых действий множество трупов уничтоженных военнослужащих ВСУ. Здесь же они оставили свою технику.

В Telegram-канале издания размещены фото и видео с места событий, но Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия перешла в наступление на Купянском направлении.