Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают специальную военную операцию на Украине. Российские войска уничтожают противника на Авдеевском фронте у Донецка.
Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали, что на на данном направлении идут ожесточённые бои. На месте боевых действий множество трупов уничтоженных военнослужащих ВСУ. Здесь же они оставили свою технику.
В Telegram-канале издания размещены фото и видео с места событий, но Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия перешла в наступление на Купянском направлении.
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".