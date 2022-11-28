Армия РФ уничтожила наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском направлении

Российские военнослужащие поразили наблюдательный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделения ВС РФ, для уничтожения цели была применена артиллерийская установка "Акация".

По словам военного, разведчики подтвердили информацию о том, что пункт ВСУ удалось уничтожить.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что армия РФ ликвидировала порядка 40 украинских боевиков, которые планировали попасть на линию соприкосновения. Как пояснил чиновник, ВСУ лишились нескольких пикапов и бронеавтомобилей.