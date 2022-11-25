Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали около 40 украинских солдат, которые пытались попасть за линию соприкосновения в регионе.
"Была попытка сунуться диверсионно-разведывательной и штурмовой групп, они уничтожены полностью", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Вместе с этим Рогов заявил, что ВСУ потеряли несколько пикапов и бронеавтомобили. По данным политика, ДРГ действовала в Пологовском районе.
Ранее чиновник отметил, что переданная украинской армии западная техника неэффективна из-за погоды.
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