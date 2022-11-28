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Бойцы "Ахмата" обнаружили на левом берегу Днепра схроны с оружием ВСУ

Силовые структуры

Военнослужащие из спецподразделения "Ахмат" проверили 20 населённых пунктов на левом берегу Днепра и обнаружили несколько схронов с оружием Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Бойцы "Ахмата" обнаружили на левом берегу Днепра схроны с оружием ВСУ

По словам первого заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне полковника Султана Рашаева, в тайниках были найдены боеприпасы, огнестрельное оружие, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), а также гранатомёты. Он добавил, что схроны находились неподалёку от Херсона и Энергодара.

"Выявлено несколько схронов, несколько десятков огнестрельного оружия, из тяжёлого — ПЗРК, гранатомёты "Шмель", ручные противотанковые гранатомёты, боеприпасы разных калибров", — отметил полковник в беседе с ТАСС.

Кроме того, он добавил, что во время оперативно-розыскных мероприятий бойцы "Ахмата" изъяли комплекты документов солдат ВСУ и военную экипировку НАТО. Как пояснил Рашаев, спецподразделение совместно с армией РФ продолжает держать российскую оборону на передовой в Херсонской области.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что кардинальных изменений на линии соприкосновения в ближайшее время не ожидается. При этом он подчеркнул: инициатива остаётся в руках Вооружённых сил России.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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