Командир "Ахмата" Алаудинов: кардинальных изменений в зоне СВО не ожидается

Потенциал ВС Украины истощён, Киев пытается сопротивляться с помощью вооружений и кадровых военных НАТО, сообщает EADaily со ссылкой на командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, который рассказал, как обстоят дела на линии соприкосновения.

"Затишья на фронте нет. Противник не прекращает попытки контрнаступления, концентрируя силы и средства на определенных участках. Каждая подобная попытка захлёбывается планомерным уничтожением врага", — отмечает Алаудинов.

Однако кардинальных изменений на фронте на данный момент не ожидается. Несмотря на это, ВС РФ продвигается вперёд, инициатива остаётся в наших руках, заявил он. Формат ведения спецоперации изменился, что деморализирует Киевскую власть, ведь массированные удары по критической инфраструктуре Украины негативно влияют на тыл врага и на сам фронт, резюмировал Алаудинов.