Зенитчики группировки "Отважные" успешно противостоят американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбивая ракеты при помощи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" и "Бук-М3", расчёты которых действуют в единой системе.
По словам командира батареи ЗРК с позывным "Пианист", за последний месяц удалось сбить несколько ракет "Точка-У", HIMARS и беспилотников противника. Личный состав батареи награждён государственными наградами, отметил он в интервью "Известиям".
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