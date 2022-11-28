Зенитчики "О" ВС РФ борются с американскими РСЗО HIMARS с помощью ЗРК "Бук"

Зенитчики группировки "Отважные" успешно противостоят американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбивая ракеты при помощи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М2" и "Бук-М3", расчёты которых действуют в единой системе.

По словам командира батареи ЗРК с позывным "Пианист", за последний месяц удалось сбить несколько ракет "Точка-У", HIMARS и беспилотников противника. Личный состав батареи награждён государственными наградами, отметил он в интервью "Известиям".