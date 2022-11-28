WarGonzo: в Бахмуте уничтоженные отряды ВСУ пополняют и бросают туда снова

Текущую обстановку по Артёмовску сообщил портал военкора Семёна Пегова.

Артиллеристы ВСУ сейчас находятся за самим городом, что связано с тем, что сам город находится в низине. Редко, но всё-таки работает украинская авиация, пишет Telegram-канал Wargonzo.

Боевики, если и отступают, то отступают в заранее подготовленные укрепы.

Когда нужно вырыть новые траншеи, используются экскаваторы, отмечает военный корреспондент.

В окрестностях Артёмовска и прилегающих посёлках есть случаи оставления заминированных предметов: ноутбуков, драгоценностей.

Уничтоженные подразделения нацистов пополняют и опять отправляют на удержание города, ведь он имеет стратегическое значение как выход на Краматорск и Славянск. Тут немало наёмников — часто разведгруппы обнаруживали расположения врага, у которых развивался американский флаг и слышалась английская речь.