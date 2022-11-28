Текущую обстановку по Артёмовску сообщил портал военкора Семёна Пегова.
Артиллеристы ВСУ сейчас находятся за самим городом, что связано с тем, что сам город находится в низине. Редко, но всё-таки работает украинская авиация, пишет Telegram-канал Wargonzo.
Боевики, если и отступают, то отступают в заранее подготовленные укрепы.
Когда нужно вырыть новые траншеи, используются экскаваторы, отмечает военный корреспондент.
В окрестностях Артёмовска и прилегающих посёлках есть случаи оставления заминированных предметов: ноутбуков, драгоценностей.
Уничтоженные подразделения нацистов пополняют и опять отправляют на удержание города, ведь он имеет стратегическое значение как выход на Краматорск и Славянск. Тут немало наёмников — часто разведгруппы обнаруживали расположения врага, у которых развивался американский флаг и слышалась английская речь.
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Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".