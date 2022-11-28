Российские бойцы освободили Озаряновку к югу от Артёмовска

Российская армия освободила Озаряновку к югу от Артёмовска.

Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на свои источники. Портал пишет, что рано утром пришла хорошая новость - штурмовики освободили населённый пункт Озаряновка, к югу от Артёмовска.

Сейчас зона российского контроля у стратегически важного города расширена. Следующий этап, по всей вероятности, станет штурм населённого пункта Курдюмовка, именно к ней примыкает Озаряновка.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ превращают Артёмовск в аналог Мариуполя.