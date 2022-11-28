Российская армия освободила Озаряновку к югу от Артёмовска.
Об этом сообщил военно-аналитический Telegram-канал "Рыбарь" со ссылкой на свои источники. Портал пишет, что рано утром пришла хорошая новость - штурмовики освободили населённый пункт Озаряновка, к югу от Артёмовска.
Сейчас зона российского контроля у стратегически важного города расширена. Следующий этап, по всей вероятности, станет штурм населённого пункта Курдюмовка, именно к ней примыкает Озаряновка.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ превращают Артёмовск в аналог Мариуполя.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Аналитики The New York Times "похвалили" ВСУ за изобретательность при ударах по Змеиному и крейсеру "Москва".