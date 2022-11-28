Причиной десятикратного увеличения потерь ВС Украины под Бахмутом назван сепсис

Последние дни в СМИ обсуждаются крупные потери ВСУ в районе Артёмовска (Бахмут). Издание The New York Times публикует информацию о 290 раненых. В сутки украинские подразделения в регионе теряют до 100 человек личного состава вместо десяти. Сейчас общая цифра "двухсотых" и "трёхсотых" приближается к отметке 500.

"Военная хроника", ссылаясь на радиоперехваты, сообщает, что в Бахмуте боевики ВС Украины используют медицинские автомобили в качестве броневиков, чтобы перевозить технику и боеприпасы. Машины "Скорой помощи" и вовсе не могут проехать к раненым из-за погодных условий и больших рисков. В связи с этим в рядах украинской армии в Артёмовске сложилась критическая ситуация.

Из-за невозможности быстро оказать медицинскую помощь бойцы умирают прямо в траншеях из-за сепсиса и болевого шока.

"Раненые солдаты ВСУ вынуждены часами ждать эвакуации в затопленных и грязных окопах. Время оказания квалифицированной медпомощи варьируется от нескольких часов до суток, а возможности так называемого золотого часа, когда раненому необходимо оказать наиболее действенную помощь, не используются", — пишет источник.

Массовые заражение крови и смертельно опасные воспаления приводят к мору на полях боёв. Местные морги перестали справляться с потоком тел. Погибших теперь отправляют в Константиновку.

"В ближайшие недели ВСУ ожидают ухудшения ситуации с ранеными: до середины декабря в Бахмутском районе прогнозируются обильные осадки и плюсовая температура", — заключила "Военная хроника".